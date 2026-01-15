Beykoz'da trafik denetimlerinde 107 araç sahibine 377 bin lira para cezası

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimlerinde toplam 107 araç sahibine çeşitli ihlaller gerekçesiyle toplam 377 bin 681 lira ceza uygulandı.

Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince "kırmızı ışık", "yaya geçidi" ve "yasak park" ihlallerine yönelik dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Toplam 107 araç sahibine "Karayolları Trafik Kanunu"nda yer alan 8 "kırmızı ışık ihlali", 41 "yasak park", 5 "durak içi park" ile 53 "yaya geçidi" ihlalinden toplam 377 bin 681 lira para cezası uygulandı.