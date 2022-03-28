Beykoz'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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İstanbul Beykoz'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
TEM Otoyolu Kavacık Köprülü Kavşağı Ankara yönü bağlantısında ilerleyen 35 AJP 913 plakalı otomobil, önce 34 DTZ 818 plakalı cipe, ardından da yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ters dönen otomobildeki aracın sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kavacık Köprülü Kavşağı Ankara yönü trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kavşak tekrar kullanıma açıldı.