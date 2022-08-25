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Beykoz'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Beykoz'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Türkan S'nin kullandığı 22 RJ 095 plakalı otomobil, Cumhuriyet köyü yakınındaki köprüde dereye devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Türkan S. hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel

Cumhuriyet İstanbul Güncel Haberler

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