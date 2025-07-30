Beykoz'da Denize Girme Yasağı

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Beykoz Kaymakamlığı, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği nedeniyle 31 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle ilçe sınırlarında 4 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 31 Temmuz, 1 Ağustos, 2 Ağustos, 3 Ağustos (4 gün) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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