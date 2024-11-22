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Beykoz'da Denizdeki Çöpler Tebelleş Oldu

Beykoz'da Denizdeki Çöpler Tebelleş Oldu
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Beykoz'un Onçeşmeler Meydanı sahilinde denize atılan çöpler su yüzeyini kapladı. Vatandaşlar, duruma tepki göstererek atıkların denize atılmasına dikkat çekti.

Beykoz'da denize atılan çöpler Onçeşmeler Meydanı'ndaki sahile vurdu.

Onçeşmeler Meydanı sahilinde kıyaya vuran çöpler, deniz yüzeyini kapladı.

Deniz yüzeyinde çok sayıda yiyecek ambalajı, cam şişe ve teneke kutu gibi çöplerin yanı sıra evsel atıkların da olduğu görüldü.

Vatandaşlardan Kemal Aslan, denizde görülen çöplere ilişkin "İnsanımız özenli değil, çöplerini denize atıyor, bundan çekinmiyor. Elindeki torbayı fırlatıyor. Buradaki teknelerden çöp atılıyor. Denizler kirli zaten, yeterince temizlik yapılmıyor, yapılsa da yetişilemez. Büyük atıklar var. Tekneler suyun üstüne boşaltıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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