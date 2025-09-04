Haberler

Beykoz'da Dalga Yüksekliği Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz'e kıyısı olan sahillerde yüksek dalga boyu nedeniyle 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 2 gün denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve cumartesi denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En gelişmiş 4 teleskop da ortak görüşte: Dünyaya yaklaşan bir anormallik var

En gelişmiş 4 teleskop da ortak görüşte: Dünyaya yaklaşan anormallik var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.