Beykoz'da çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu - Haberler

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Beykoz'da çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu.

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Baklacı Mahallesi'ndeki çöp konteynerine çöp atmak isteyen Halil İbrahim Dilmaç, konteynerde çok sayıda ölü köpek olduğunu fark etti. Dilmaç, bunun üzerine mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım'a bilgi verdi.

Halil İbrahim Dilmaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sabah evdeki çöpleri arabasının bagajına koyduğunu ve iş yerine geldikten sonra çöpe attığını belirterek şöyle konuştu:

"Normalde çöpleri daha yukarıda atarım ama orada tesadüf etti. Konteynerin kapağı da açıktı. İçine baktım, ölü köpek var. Poşette ölü köpeği gördüm, çöpleri de oraya atmadım.

Bir baktım, epey aşağıda 2-3 poşet yırtılmış, içinde köpekler var. Siyah poşetlerde de köpekler vardı. En azından 10 tane ölü köpek vardı." ifadesini kullandı.

Dilmaç, ardından olayı muhtara anlatarak Beykoz Belediyesi ekiplerine bilgi verilmesini istediğini söyledi.

Muhtar Yıldırım'ın haber vermesi üzerine belediye ekipleri konteyneri boşalttı. Bu çalışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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