Beykoz'da çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde bulunan 3 kişi emniyete götürüldü.

Beykoz'da, 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavacık Mahallesi Eti Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede üst kata sıçrarken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıktığı evdeki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.