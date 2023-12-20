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Beykoz'da çıkan yangın kontrol altına alındı, evdekiler gözaltına alındı

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Beykoz'da iki katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis, yangının çıktığı evde yaşayanları gözaltına aldı.

BEYKOZ'da iki katlı binanın birinci katında çıkan ve üst kata sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis şüphe üzerine yangının çıktığı evdekileri gözaltına aldı.

Yangın saat 03.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Eti Sokak'ta bulunan iki katlı binada çıktı. Binanın birinci katında belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, üst kata sıçradı. Haber verilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada alevler binanın tamamını sararken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan olmazken, polis şüphe üzerine yangının çıktığı katta yaşayanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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