Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Beykoz'da iki ayrı noktada başlayan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 Hektarlık alan zarar gördü.

BEYKOZ'da iki ayrı noktada başlayan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 Hektarlık alan zarar gördü.

Anadolu Feneri ve Poyrazköy'de 15.45 sıralarında çıkan orman yangınları, ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınmıştı. Ekiplerin karadan ve havadan soğutma çalışmaları devam ediyor.