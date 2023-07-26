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Beykoz'da çıkan orman yangını böyle görüntülendi

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Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgelerinde ormanlık alanda çıkan yangın dron ile görüntülendi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beykoz'da çıkan orman yangını böyle görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı alan dron ile görüntülendi.

Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgelerinde olmak üzere iki farklı noktada saat 15.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bir bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangının çıktığı alan havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

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