Beykoz'da Çatı Katında Yangın Çıktı

Beykoz'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Göksu Mahallesi Sadri Alışık Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken çatı katında hasar oluştu.

Ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından caddedeki trafik akışı normale döndü.