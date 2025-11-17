Beykoz'da Boş Garajda Yangın: Park Halindeki Otomobile Sıçradı

Beykoz'da boş garajda çıkan ve park halindeki otomobile sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlı Yayla Caddesi'nde bir eve ait boş garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, garajın yanında park halinde bulunan 34 NR 8624 plakalı otomobile sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil ve garaj kullanılamaz hale geldi.