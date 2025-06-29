Beykoz'da Boğulma Tehlikesi: Denize Girmek Yasak Olmasına Rağmen

BEYKOZ'da, denize girmek yasak olmasına rağmen farklı plajlarda denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Plajdakilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından 3 kişi kurtarılırken, denizde kaybolan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Beykoz'da yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Karara rağmen Riva'daki bazı plajlarda denize giren 4 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Plajdakilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sahil güvenlik ve acil sağlık ekipleri geldi. Denizde çalışma başlatan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtardı. Suda kaybolan 1 kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.