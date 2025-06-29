Beykoz'da Boğulma Tehlikesi: 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp

Beykoz'da Boğulma Tehlikesi: 2 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
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Beykoz'da Yağlıdere Koyu'nda denize giren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, 1 kişi kayboldu. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Beykoz'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.

Yağlıdere Koyu'ndaki iki farklı noktada denize giren 3 kişiden 1'i kayboldu, 2'si kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaybolan 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda sabah saatlerinde denize girdikten sonra kaybolan 2 kişi için yürütülen arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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