Beykoz'da Boğulma Olayı: Habib Kocabay Hayatını Kaybetti

BEYKOZ'da arkadaşını kurtarmak isterken boğulan Habib Kocabay (24)'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beykoz'da yoğun dalga ve akıntı nedeniyle dün itibariyle denize girmek yasaklandı. Karara rağmen Riva'da farklı bölgelerde denize giren 4 kişi akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtaran ekipler, gece saatlerinde Habib Kocabay'ın cansız bedenine ulaştı. Arkadaşıyla birlikte yüzmeye giden Habib Kocabay'ın arkadaşını kurtarırken boğulduğu öğrenildi. Kocabay'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Memleketi Bursa'da defnedileceği öğrenildi.