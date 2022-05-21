Beykoz'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı intihara teşebbüs etti - Haberler

İstanbul Beykoz'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Fatih Mahallesi'nde bir binanın giriş katındaki dairede Mesut U. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Handan Uyaroğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mesut U, ruhsatsız tabancasıyla Uyaroğlu'nu göğsünden vurdu.

Mesut U. daha sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Uyaroğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı Mesut U. ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Uyaroğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.