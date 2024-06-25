Beykoz'da bir kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da Muhammet Vasıf Can'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin olayın alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığını ifade ettikleri belirtildi.
Beykoz'da bir kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Haziran'da Muhammet Vasıf Can'ın sabah saatlerinde evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine taksiyle gelen şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aynı araçla kaçtıklarını tespit etti.
Polis ekipleri, taksi şoförü K.T'yi olayda kullandığı araçta İstanbul'da, diğer şüpheli U.Ü'yü ise Kocaeli'de yakaladı.
Sorgulamalarında U.Ü'nün 5 suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Zanlıların ifadelerinde, olayın alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığını anlattıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan silahlı saldırı anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin taksiyle olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.