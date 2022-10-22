Beykoz'da bir evde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler İstanbul Beykoz'da bir evde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Beykoz'da bir evde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmada, Çengeldere Mahallesi'ndeki bir adrese dün baskın düzenlendi. Evdeki aramalarda, 7 kilo 145 gram uyuşturucu ve bir ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi, ikamette yaşayan F.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Beykoz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beykoz'da bir evde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.