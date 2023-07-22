Beykoz'da bıçaklı şahıs iş merkezinde kadını rehin aldı...O anlar kamerada

İşten çıkartılan şahıs iş yerinde 1 kadını bıçakla rehin aldı

İSTANBUL - Beykoz'da bir iş merkezinde daha önce işten çıkarılan R.K isimli bıçaklı bir kişi, iş merkezinde çalışan bir kadını rehin aldı. Korku dolu anlar yaşayan kadın polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Şahsın kadını rehin aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Beykoz'da Kavacık mahallesi, Ihlamur sokakta dün yaşandı. İddiaya göre bir iş merkezinde daha önce işe alkollü geldiği gerekçesiyle işten çıkarılan R.K. isimli bir şahıs elindeki bıçakla iş merkezine geldi. Şahıs şirket içerisinde çalışan bir kadını bıçağı boğazına dayıyarak rehin aldı. Bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan kadın çığlıklar attı. Rehin aldığı kadının telefonunu da alan bıçaklı saldırgan, kadının saçlarından çekerek darp etti. İş merkezinde çalışan güvenlikler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi gönderildi. İş merkezine gelen polis ekipleri bıçaklı şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu polis ekipleri tarafından ikna edilen bıçaklı şahıs, arka kapıdan polis arabasına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan kadın da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şahsın yapılan sorgulamasında kapkaç ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.