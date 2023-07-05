Beykoz'da Aslan Yakalandı İddiası Sosyal Medyayı Salladı

Beykoz'da ormanlık alanda kaçan bir aslanın yakalandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak polis, iddianın gerçek olmadığını açıkladı.

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; dün akşam saat 22.45 sıralarında Beykoz'da vatandaşlar ormanlık alanda aslan kükremesi duydukları belirterek polise ihbarda bulundu. Yapılan çalışmalar sonrası ormanlık alandaki aslan bayıltılarak sahibi olduğu belirtilen Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildi. Ancak polis, olayın doğru olmadığını açıkladı.