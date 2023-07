Beykoz'da Aslan Kaçtı İddiası Yalanlandı

BEYKOZ'da ormana aslanı kaçtığı iddiası sosyal medyada gündem olan Cengiz Şıklaroğlu, Aslanın kaçma ihtimali gibi öyle bir şey yok. Bizim bütün buradaki kafesler yurtdışından geldi. Özel belgelere sahipler. Orman Bakanlığı'nın sürekli denetimden geçen bir yer. Biz aslanın güvenlik kapılarını bile şifresiz açamıyoruz dedi.

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; dün akşam saat 22.45 sıralarında Beykoz'da vatandaşlar ormanlık alanda aslan kükremesi duyduklarını iddia ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre, yapılan çalışmalar sonrası ormanlık alandaki aslan bayıltılarak sahibi Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildi. Ancak polis, olayın doğru olmadığını açıkladı. Şaka olarak ortaya atılan iddianın gerçek sanılarak sosyal medyada yayıldığı belirtildi. Aslanın sahibi olduğu öne sürülen Cengiz Şıklaroğlu sosyal medya paylaşımında, Kolluk kuvvetlerimize yalan bir haber ile uğraştırıyorlar. Allah yardımcımız olsun ifadelerini kullandı. Aslanı göstererek Cengiz Şıklaroğlu konuyla ilgili açıklama yaparak, aslanların kafeslerinde olduğunu ve kaçma gibi bir durumun yaşanmadığını ifade etti.

'ASLANIN KAÇMA İHTİMALİ GİBİ BİR ŞEY YOK

Cengiz Şıklaroğlu, 'Bunların hepsi asılsız haber. Zaten altında isim yok başka bir şey yok. Bunun da Orman Bakanlığı ondan sonra Beykoz Belediyesi ve diğer bütün kurumlar sabahtan beri koşturma içindeler. İnanılmaz yoğun bir sistem var. O yüzden insanları yormaya gerek yok. Ben sıkıldım. Ne gerekiyorsa yapacağız tabii ki. Aslanın kaçma ihtimali gibi öyle bir şey yok. Bizim bütün buradaki kafesler yurt dışından geldiler. Özel belgelere sahipler. Orman Bakanlığının sürekli denetimden geçen bir yer. Biz aslanın güvenlik kapılarını bile şifresiz açamıyoruz. Aslan çıkma ihtimali olabilir mi Bir de bu 400-450 kiloluk bir hayvan filmlerdeki gibi üstüne atılıp da elle yakalanabilecek yok tüf tüfle yakalanabilecek bir hayvan değil. Bu biraz herhalde belgeseli fazla izleyen birisi dedi.

'BURASI EN HUZURLU, EN GÜVENLİ YERLERDEN BİR TANESİ

Şıklaroğlu, 'Herhalde bir şaşırmış birisinin uydurduğu bir haber diye düşünüyorum. Aslanlar şu anda burada. Orman Bakanlığının zaten sürekli denetimleri var. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Burası benim işletmelerimden bir tanesi. Burası en huzurlu, en güvenli yerlerden bir tanesi. Ben haber verdim. Çünkü haber çıkacağını duydum. Orman Bakanlığına herkese haber verdim. Ben yıllardan beri ben her kış suikasta uğrarım, her bahar operasyon olur, her yazında hayvanlarla ilgili bir operasyon olur diye konuştu.

Cengiz Şıklaroğlu, Daha önceki aslanla yapılan yalan haber gene 4-5 Temmuz idi. Tarihleri bile değişmiyor. Ben aslını aldım demekle aslan beslenmiyor. Bizim bütün hayvanat bahçemiz Avrupa Birliği hayvanat bahçelerinin bulunduğu bir kurum var. Bu kuruma göre bütün kafesler, bütün tertibat, buna göre yapılıyor. Güvenlik kapıları, güvenlik camları, işte yem verme yerleri ve bunu bizim Orman Bakanlığı denetliyor. Bizim Orman Bakanlığı denetlemesi inanamazsın yani. Bir hayvanı öyle alıp da bahçede beslemek imkansız diye konuştu.