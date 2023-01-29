BEYKOZ'DA ASKER KONVOYUNDA TÜNELİ KAPATIP MAYTAP PATLATTILAR Güncel Haberler BEYKOZ'da asker uğurlayan grup, Riva Tüneli'ni trafiğe kapatıp konfeti yaktı, maytap patlattı. BEYKOZ'da asker uğurlayan grup, Riva Tüneli'ni trafiğe kapatıp konfeti yaktı, maytap patlattı. Tünelde durma noktasına gelen trafik nedeniyle araç kuyruğu oluştu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Riva Tüneli'nde yaşandı. İddiaya göre, asker uğurlamak için araç konvoyu oluşturan grup tünel içinde durdu. Araçları ile tüneli kapatan grup konfeti yaktı, maytap patlattı. Bu sırada tamamen duran trafik nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, tünel içinde yolun tamamen trafiğe kapandığı ve bir gurubun konfeti yakarak maytap patlattığı görülüyor. Görüntü dökümü ----------------------- -Tünel içinde duran trafik -Tüneli kapatanların konfeti yakması -Genel ve detay görüntüler Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BEYKOZ'DA ASKER KONVOYUNDA TÜNELİ KAPATIP MAYTAP PATLATTILAR - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.