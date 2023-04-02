Beykoz'da art arda yaşanan iki kazada 5 kişi yaralandı

Beykoz'da, İETT otobüsünün çarptığı yaralının ambulansla hastaneye sevki sırasında bir otomobil, aynı caddede ambulansa yol vermek için yavaşlayan araç ile 2 motosiklete çarptı, kazalarda 5 kişi yaralandı.

Beykoz'da, İETT otobüsünün çarptığı yaralının ambulansla hastaneye sevki sırasında bir otomobil, aynı caddede ambulansa yol vermek için yavaşlayan araç ile 2 motosiklete çarptı, kazalarda 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ömer Besim Paşa Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan yaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralının hastaneye sevki sırasında aynı cadde üzerinde giden bir otomobil, ambulansa yol vermek için yavaşlayan araç ile 2 motosiklete çarptı.

İkinci kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İki kaza da güvenlik kameralarınca kaydedildi.