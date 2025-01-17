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Beykoz'da Araçta Cansız Bedeni Bulunan Kişi İle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

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Beykoz'un Çubuklu Mahallesi'nde park halindeki otomobilde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ender K.'nin bir süredir aracında yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Beykoz'da bir süredir otomobilinde yaşadığı öğrenilen kişi, araçta cansız halde bulundu.

Çubuklu Mahallesi Öztürk Sokağı'nda bir kişinin 34 HSH 850 plakalı otomobilde hareketsiz olduğu görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 44 yaşındaki Ender K. olduğu tespit edildi.

Ender K'nin daha önce bir yangında yaralandığı ve bir süredir otomobilde yaşadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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