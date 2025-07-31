Beykoz'da Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Beykoz'da alkollü sürücünün kullandığı servis aracının çarptığı 27 yaşındaki motosikletli Baturhan Yıldızturan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beykoz'da, alkollü sürücünün kullandığı servis aracının çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde servis aracının çarpması sonucu motosikletli Baturhan Yıldızturan'ın (27) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Servis Aracı sürücüsü Yiğit İsmail G'nin (26) Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan ölçümlerde 0,61 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan, kaza yapan servis aracında seyahat eden şüphelinin arkadaşlarının cep telefonuyla kaydettiği görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

Araçtaki kişinin "O kadar hız mı yapılır ya. Bu akşam öleceğiz galiba, ölüme gidiyoruz." dediği sırada yaşanan kaza görüntülerde yer aldı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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