Beykoz'da Alçı Yüklü Kamyon Kazası: 2'si Ağır 7 Kişi Yaralandı

BEYKOZ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği alçı yüklü kamyon, seyir halindeki 3 otomobile çarptı. Çarptığı otomobillerden birini de sürükleyen kamyon yan yattı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi Kiremitdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen Ercan Şahin kullandığı 48 ACL 405 plakalı alçı yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, önce 34 NT 4531 plakalı otomobile, ardından da 34 FIG 352 plakalı başka bir otomobile çarptı. 2 araca çarptıktan sonra savrulan kamyon, içinde 5 kişinin bulunduğu 34 LU 4181 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürüklendi. Kamyon, kasasının devrilmesi sonucu durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürüklenen otomobildeki 5 kişi ve diğer iki otomobildeki birer kişi yaralandı. 2'si ağır toplam 7 kişinin yaralandığı kazayı, kamyon sürücüsü yara almadan atlattı. 7 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis Kiremitdere Caddesi'ni trafiğe kapattı. Kamyon kasasının devrilmesi sonucu kasadaki alçı yola döküldü. Kazaya karışan araçlar ve kamyon uzun süren çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.

Görgü tanığı Bülent Özgür, "Kamyon yukarıdan geliyordu, 3 arabaya çarptı. Ben arabayı hemen kenara çektim kurtardım kendimi. Buradaki 5 yaralıda bu arabadan çıktı. 2 kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı Recep Bilgin ise, "Gürültüye koştuk, ortalık toz duman olmuştu. Duyduğum kadarıyla yukarıdan aşağıya kadar sürüklemiş. Kamyonun freni mi boşalmış öyle bir durum var. Yaralılara yardım ettik. Yukarıda birkaç araca daha çarpmış" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.