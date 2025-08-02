Beykoz'da Alabora Olan Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

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Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı, akıntıya kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, akıntıya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Beykoz Anadolu Kavağı açıklarında, gece saatlerinde bir tekne alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize düşen 3 kişiyi kurtardı.

Akıntıya kapıldığı belirtilen Ömer Fırtına'nın (27) ise Beykoz açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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