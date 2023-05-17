Beykoz'da Ahşap Bina Yangını

Beykoz Göksu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

BEYKOZ'da 3 katlı ahşap binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Beykoz Göksu Mahallesi Sadri Alışık Caddesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binada saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangını göre mahalleli polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis, ahşap binanın yıkılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan binada kimsenin olmadığı öğrenildi.