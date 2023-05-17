Beykoz'da ahşap bina yangını

BEYKOZ'da 3 katlı ahşap binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Beykoz Göksu Mahallesi Sadri Alışık Caddesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binada saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangını göre mahalleli polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis, ahşap binanın yıkılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yanan binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Zeki Doygun, "Dışarı çıktığımızda elektrik panolarının olduğu yerden yanma vardı. Hemen itfaiyeye haber verildi. 15 dakika içerisinde itfaiye ekipleri geldi. Binada oturan yok. Daha önceki senelerde Afganlar falan oturuyordu şu an boş bina. Ahşap olduğu için yangın çok büyüdü. Yan binada otlar vardı, tutuşmaya başladı. İtfaiye zamanında geldi" dedi. Bir diğer mahalle sakini Ali İlhan Koç ise, "Yanan ev benim tahminimce 120-130 senelik bir ev. Ben 66 yaşındayım, bu evde doğdum. Onun iki yanındaki ev de benim evim. Yabancılar kalıyor. Belediyeye ve polis ekiplerine defalarca ihbarda bulunduk, bir çözüm bulunmadı. Allahtan itfaiye çabuk geldi, sağ olsunlar. Yoksa bütün mahalle yanardı" diye konuştu.