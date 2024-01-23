Beykoz'da 2 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

BEYKOZ'da 2 katlı binanın çatısında başlayan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Beykoz Yenimahalle Şenlik Sokak'ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatıda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Tüm çatıyı saran yangında alevleri gören mahalle sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmayan yangında çatı kullanılmaz hale geldi.

Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Görüntülerde, çatının alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

Mahalle sakini Yasin Güney, "Ben geldiğimde yanıyordu. Elektrikten çıktı diyorlar ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ev sahibi hemen dışarıya çıkmış. Bayağı alevli yanıyordu ama itfaiye geldi söndürüyorlardı" dedi.