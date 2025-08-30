Beykoz Çayır Festivali'nde Elektrik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Beykoz Belediyesinin düzenlediği çayır festivalinde dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki İbrahim B. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beykoz Belediyesinin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Festivale dondurma satışı yapan akrabasına yardıma giden İbrahim B, dondurma standında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerini kapatan polis ekipleri, dondurma tezgahı sahibini gözaltına aldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın ardından festivalin iptal edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
