Beykoz Çayır Festivali'nde Elektrik Çarpması Sonucu Bir Genç Hayatını Kaybetti

BEYKOZ Çayır Festivali'nde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İbrahim Burgaz'ın(18) cenazesi, Beykoz Ortaçeşme Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Yuşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi'nde düzenlenen Beykoz Çayır Festivali'nde meydana geldi. Yakınına ait dondurma standında çalışan İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Burgaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Burgaz'ın cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze, Beykoz Ortaçeşme Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Yuşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'DÜĞÜN YAPMANIN PLANINI YAPARKEN EVİMİZDEN CENAZE ÇIKIYOR'

Hayatını kaybeden İbrahim Burgaz'ın ağabeyi Resul Burgaz, "Burada bir ihmalkarlık söz konusu. Yaşadığımız şey çok ağır bir can kaybı. Yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için ilgili kurumlardan adli süreçte gereken şeyin yapılmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Artık üzerine gereğinden fazla düşülsün istiyoruz. Bir annenin yüreğine ateş düştü. Bir ağabeyin yüreğine ateş düştü. Düğün yapmanın planını yaparken evimizden cenaze çıkıyor. Hayatımız yarım kaldı. Söylenecek bir söz yok. Buradaki ihmalkarlık göz önünde. Benim kardeşim için 35 dakika sonra ambulans gelmiş. Müdahale yapılmış. Zaten müdahale ettiklerinde ölmüş durumdaydı. Ölmüş birini bir daha yaşatmanızın şansı yok. Çok güzel bir çocuktu. Herkese iyiliği dokunurdu. Kimseye zararı yoktu. Tek hobisi balık tutmaktı. Bize balığı sevdirdi. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

'YAKLAŞIK 35- 45 DAKİKA SONRA AMBULANS GELİYOR'

Ailenin yakını Ersay Gündoğdu, "Rahmetli İbrahim Burgaz'ın manevi ağabeyi sayılırım. Ağabeyinin çok yakın dostuyum. Elimizde büyüdü sayılır. Aynı mahallede ikamet ediyoruz. Çok güzel çocuktu, melek bir insandı. Mahallede çok sevilen Beykoz'da tanınıp sevilen bir kardeşimizdi. Elzem bir kaza sonucu rahmetli oldu. Ama bunun suçlusu bize soracak olursanız Beykoz Belediyesi'dir. Başka bir açıklaması olamaz. Çünkü 2 gün önce Beykoz Şehir Festivali'nde yangın çıktı. Rahmetli İbrahim'in ağabeyinin kayınpederinin dondurma tezgahı var. Dondurmacılar çayıra dondurma tezgahı kuruyorlar. İbrahim de sigortalı şekilde onların yanında çalışıyordu. Destek amaçlı, yardıma buraya geldi. 2 gün önce de yangından sonra orayı yıkamışlar sanırım. İtfaiye ekipleri gelmiş. Her yer su. Elektrik kaçağı da varmış. Diğer orada olan esnaflar diyor ki, ufak çarpılmalar falan oluyordu. İbrahim de yemek yiyeceklermiş. Saat 17.30 civarı falan. Dolaptan yemeği alayım derken bir anda elektrik akımına maruz kalıyor. Yanındaki arkadaşına, 'Tahtayı alın, tahtayla vurun. Beni elektrik çarpıyor' diyor. Arkadaşı da tahtayı bulamıyor. Gidiyor sigortayı indiriyor. 10- 15 saniyelik bir olaydan bahsediyoruz. Sigortayı indirdikten sonra İbrahim bir anda yere düşüyor. Orada kalbi durmuş. Koskocaman, binlerce kişinin katılım sağladığı bir organizasyondan bahsediyoruz. Böyle bir organizasyonda ambulans nasıl olmaz? Ben onu soruyorum. İbrahim'i bir ihmal sonucu kaybettik. Yaklaşık 35- 45 dakika sonra ambulans geliyor. Orada olan esnaflar koşarak gidiyor. Şurada özel bir hastane var. Oraya gidiyorlar. Ambulans arıyorlar. Ambulans yok. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nden ambulans geliyor 35 dakika sonra. O sıra zaten kaydediyoruz. Sağlık ekibi olmadığı için de eş dostlar kalp masajı yapmaya kalkıyor. 40 -50 kilo civarında bir bayan arkadaşımız kalp masajı yapıyor. İbrahim 1.90 boyunda sırma gibi delikanlıydı. Çok büyük bir ihmalkarlık var" dedi.