Beykoz Çayır Festivali'nde Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden Genç İçin Cenaze Töreni Düzenlenecek
Beykoz Çayır Festivali'nde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki İbrahim Burgaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi. Cenaze, Yuşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BEYKOZ Çayır Festivali'nde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İbrahim Burgaz'ın(18) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Olay dün akşam saatlerinde 18.00 sıralarında Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Çayır Caddesi'ndeki etkinlik alanında meydana geldi. Beykoz Çayır Festivali'nde, yakınına ait dondurma standında çalışan İbrahim Burgaz elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Burgaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Burgaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili stant sahibi Uğur B. ile birlikte toplam 3 kişi gözaltına alındı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

İbrahim Burgaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Burgaz'ın cenazesinin Beykoz Ortaçeşme Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Yuşa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

