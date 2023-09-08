Beykoz Belediyesi 'Sıfır Atık' Projesinde Bir İlki Gerçekleştirdi

Beykoz Belediyesi'Sıfır Atık' projesinde bir ilki gerçekleştirdi

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi 'Ardıç Sofrası' projesi çerçevesinde ilki gerçekleştirdi. 'Sıfır Atık' hedefi ile Beykoz'da ki Göksu Evleri hanelerinden çıkan biyobozunur atıkları yerinde kompostlaştırarak toprak iyileştirici olarak meyve ağaçlarıyla buluşturdu.

Geçtiğimiz sene TBB Gıdanı Koru Fikir ve Proje Yarışması'nda Ardıç Sofrası Projesi ile ödüle sahip olan Beykoz Belediyesi, proje çerçevesinde "Sıfır Atık" hedefiyle yürütülen projeyle bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de bir ilk olarak Göksu Evleri Sitesi hanelerinden çıkan biyobozunur atıklar yerinde kompostlaştırılarak toprak iyileştiricisi olarak meyve ağaçlar ile buluştu. Mutfaktan çıkan biyobozunur atıklar tezgah üstü kaplar içerisinde apartman görevlileri tarafından tartılarak toplanıyor. Ardından kompost makinesinde kompostlaştırılarak meyve ağaçları köklerine dökülüyor.

"Projeden bahsedildi ve bizde çok heyecanlandık"

Göksu Evleri apartman sakini Aylin Tayinci, "Beykoz Belediyesi'nin 'Ardıç Sofrası' projesi çerçevesinde pilot site olarak Göksu Evleri seçildi. Projeden bahsedildi ve bizde çok heyecanlandık. Daha sonra bizlere malzemeleri bıraktılar. Mutfakta yemeklerimizi yaptıktan sonra çıkan artıklarımızı bir süzgece koyup, apartman görevlimize veriyoruz. Görevlimiz onu tartıp daha sonra makinelere koyuyor. Bizler de bitkilerimizin, ağaçlarımızın köklerine komposto üretiyoruz. Muhteşem bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.