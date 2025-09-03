Beykoz Belediye Meclisinde Taşınmaz Satışı ve Ek Bütçe Teklifi Reddedildi

Beykoz Belediye Meclisinde, Cumhuriyet ve Cumhuriyetköy mahallelerindeki taşınmazların satışı ve 2025 yılı ek bütçe teklifi, CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Beykoz Belediye Meclisi eylül ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde, belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, Cumhuriyetköy ve Cumhuriyet mahallelerindeki çeşitli büyüklüklerdeki taşınmazların satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.

Satış tekliflerine ilişkin söz alan AK Partili Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, belediyelerin gelir oluşturma kaynaklarından birisinin taşınmaz üretme ve bunu bir şekilde nakde çevirme hakkının kanunla belirlendiğini söyledi.

Cumhur İttifakı olarak 31 Mart 2024'ten sonra meclise gelen satış tekliflerinin tamamına "evet" oyu verdiklerini dile getiren Hasanoğlu, sadece Cumhuriyetköy'de, 50 dönümün üzerinde olan bir arazinin, oluşturabileceği katma değerin onda birinden daha düşük bir fiyatla satışa çıkarılmasına itiraz ettiklerini hatırlattı.

Beykoz Belediyesinin ilçeye yaptığı her hizmete destek olduklarını vurgulayan Hasanoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla belediyemizin içinde bulunduğu şartlar, mali durumdaki sıkıntılar, maaşların ödenemediği ya da parça parça ödenmeye çalışıldığı bir süreçte, bir yandan da yüksek meblağlardaki eğlence harcamalarının belediyeye yüklenmesi gibi hususları dikkate alıyoruz. Cumhuriyetköy'deki bu üç parselin belediyenin mülkiyetinde kalması gerektiği, mevcut yapıda hak ettiği karşılıkla değerlendirilemeyeceğine dair bizde ve kamuoyunda oluşan kanaat nedeniyle bu karara 'hayır' oyu vereceğiz. Millet adına buradayız. Genel kanaat, sokaktan aldığımız geri dönüşlerle bu parsellerin belediyenin mülkiyetinde kalması yönündedir. Bu nedenle Cumhur İttifakı olarak bu karara 'hayır' oyu kullanacağız." dedi.

Yapılan oylamada arsa satışı teklifi, CHP'li 4 meclis üyesinin de ret oyu vermesiyle kabul edilmedi.

Mecliste ayrıca 2025 yılı ek bütçe teklifi görüşüldü.

Söz alan AK Parti Meclis Üyesi Serkan Şahin, Beykoz Belediyesinin 2025 bütçesini iyi yönetmediğini belirterek, şunları söyledi:

"2024 yılında 4 milyar 355 milyon lira bütçe kullandınız. 2024 yılı sonunda borcu üç katına çıkardınız. 2025 yılı bütçesini de 7 milyar 200 milyon lira olarak planladınız. Geçen yıl 4 milyar 355 milyon lira harcadınız. Bu yıl da 7 milyar 200 milyonluk bütçeyi 8 ayda bitirmişsiniz. 2025 yılının ilk altı ayı sonunda belediye bütçesi yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira açık vermiş durumda ve ortada dikili bir ağacınız, Beykoz'da değer katacak bir tane projeniz de yok. Şimdi de 1 milyar 355 milyon lira ek bütçe talep ediyorsunuz. Bir de ne için ek bütçeyi istiyorsunuz? Personel giderleri ve temizlik işleri için. Oysa bu stratejiyle temizlik işlerinde sıkıntı yaşayacağınız konusunda geçen yıl biz sizi buradan uyarmıştık. Ne oldu? Cami ve okul temizlik hizmetleri perişan. Sokaklarda çöpler etrafa saçılmış durumda. Şikayetlerin, gelen telefonların haddi hesabı yok. Personel ödemeleri için ek bütçe istiyorsunuz."

"Hizmetleri daralttınız ve kalitesini düşürdünüz"

Belediyeye çok sayıda kişinin uzman kadro maaşıyla işe alınmasına tepki gösteren Şahin, "Biz önceki dönemlerde 2 bin personelle Beykoz'a sayısız proje ve hizmet kazandırırken, siz personel sayısını neredeyse 2 bin 500'ün üzerine çıkardınız ama yine de yeni bir eser yok, yeni bir hizmet yok. Var olan hizmetleri de daralttınız ve kalitesini düşürdünüz. Hem 'ekonomik olarak zordayız' diyorsunuz hem de belediyenin omuzlarına ilaveten fazladan yaklaşık 500 personel yüklediniz. Buna rağmen, personel ödemelerinden ziyade, bizim dönemlerde en çok eleştirdiğiniz kültür-sanat festivallerine daha fazla önem ve bütçe ayırıyorsunuz." dedi.

Teklifi kabul etmeyeceklerini ifade eden Şahin, "Böylesine çekişmenin, böylesine kaosun oluşturduğu basiretsiz bir yönetim olarak Beykoz Belediyesinin bütçelerini ve hesaplarını altüst ettiğiniz yetmezmiş gibi hala borçlanma için ek bütçe talep ediyor olmanızı hem Cumhur İttifakı hem de Beykoz halkı hayretle karşılıyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu sorumsuzluğa, bu savurganlığa destek vermeyeceğimizi, bu nedenle ek bütçeye ret vereceğimizi buradan beyan ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ek bütçe teklifi, 2 CHP'li meclis üyesinin de ret oyu vermesiyle ve oy çokluğu ile kabul edilmedi.