Beykoz Belediye Meclisinde savcılık soruşturması ve zamlar konuşuldu

Beykoz Belediye Meclisinde, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma ile plaj, mesire alanı kullanımı ve otopark ücretlerine yapılan zamlar tartışıldı.

Beykoz Belediye Meclisi mayıs ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Salih Can Cenberoğlu yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, AK Parti tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının, Beykoz Belediyesince kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin başlattığı soruşturmaya dair soru önergesi verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, basında, imarsız ve yapı kayıt belgesi bulunmayan çok sayıda yapıya kapı numarası verildiği ve bu kapsamda haksız kazanç temin edildiği yönünde iddiaların yer aldığını söyledi.

Deliak, önergesinde, "31 Mart seçimleri sonrası CHP'li Beykoz Belediyesi tarafından kapı numarası verilen yapı sayısı kaçtır? Bunların içerisinde kapı numarası alma koşullarına sahip olmayan yapı var mıdır? Bu şekilde yapı varsa kaç adettir?" sorularını yöneltti.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç de soru önergesine ilişkin, "Bu dönemde 346 adet kapı numarası verilmiştir. Üç ayrı yöntemle verildi bu kapı numaraları. Yapı kayıt belgesi, çiftçi kayıt sistemi ve 2006 yılı öncesi uydu görüntüleriyle. Sayı 346'dır. Ayrıca 191 adet de kapı numarası bağımsız bölüm olarak tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek, başkanlık makamına sevk edildi.

ADD'ye yer tahsisi kararı alındı

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, gündemde yer alan Atatürkçü Düşünce Derneğiyle (ADD) öğrencilere yönelik etkinlikler için 25 yıl süreli işbirliği protokolü yapılması için belediye başkanına yetki verilmesi teklifine ilişkin söz aldı.

Deliak, İstanbul Medipol Üniversitesine yakın bölgede Göksu Evleri civarında yer alan, mülkiyeti Beykoz Belediyesine ait 2,8 dönümlük yeşil alanın yurt yapılmak üzere ADD'ye tahsisini eleştirdi.

Arazide orman sayılacak kadar fazla sayıda ağaç bulunduğunu dile getiren Deliak, bu ağaçların kesilecek olmasına tepki gösterdi.

Deliak, daha önce bazı vakıf ve derneklere yapılan tahsislerin belediye tarafından iptalini hatırlatarak, kendilerinin hiçbir dernekle ilgili ön yargılarının bulunmadığını söyledi.

Ahmet Deliak, şöyle konuştu:

"Ama belli ki sizin var. Yani size göre iyi dernekler, vakıflar var, iyi olmayan dernekler, vakıflar var. Bu ayrımcılığı biz yapmıyoruz. Belli ki bu teklifi getirenler yapıyor. ADD'ye yakın zamanda pozitif ayrımcılık yaparak Beykoz'da çok kıymetli bir yeri tahsis ettik. Şimdi aynı derneğe bu defa da bir öğrenci yurdu yapmak ve işletmek üzere kıymetli bir araziyi tahsis ediyoruz. Madem ki öğrenci yurdu yapmak istiyorsunuz, bunu yapabiliyorsa Beykoz Belediyesi yapsın. Maliyet izin vermiyorsa İBB yapsın."

Deliak'a yanıt veren CHP'li Gökhan Taneri Vural, Beykoz'da öğrenci yurdu ihtiyacı bulunduğunu belirterek, protokolün de şartlı bağış olması nedeniyle ADD ile yapıldığını aktardı.

Gündem maddesi komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Plaj, mesire alanı kullanımı ve otopark ücretlerine yapılan zam tartışıldı

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün plaj, mesire alanı gibi sosyal tesisleri ile Yapı Kontrol Müdürlüğü işlemlerini içeren 2025 yılı ek ücret tarifesi hakkında Tarife Komisyonu raporu da meclis gündemine geldi.

CHP'li Gülsüm Yılmaz, raporun, Beykoz Kart kullanıcılarına yüzde 25 indirim maddesi eklenerek oylanmasını istedi.

Rapora ilişkin söz alan AK Partili Meclis üyesi Serkan Şahin, ocak ayında yapılan zammın üzerine birçok kaleme yeniden zam yapıldığını kaydetti.

Beykozluların tadilat ve finansman sorunları nedeniyle kapalı olduğu için kullanamadığı sosyal tesislere ciddi zam yapıldığını dile getiren Şahin, şunları aktardı:

"Örneğin sosyal tesislerimize, mesire alanlarımıza, plaj girişinde kişi başı ücreti 30 lirayken yüzde 333 zamla kişi başı giriş 100 liraya çıkarıldı. Otoparklara otomobil giriş ücreti 100 liradan 310 liraya çıkarıldı. Aynı yıl içerisinde bu tesislere ikinci kez zam yapılıyor ve bir de üstüne yüzde 25 indirim yapılıyormuş gibi bir teklif veriliyor. Yıllık tarife değerlendirilmesinde bir güncelleme yapılması çok doğal olabilir. Ancak bu zamları nasıl izah edeceğiz? Göreve geldiğinizde sosyal tesislere yüzde 50 indirim yapacağınızı söylemiştiniz. Geçen yıl yüzde 100'ün üstünde, bu yıl da yüzde 300'ün üzerinde zam yaptınız."

Şahin'e cevap veren CHP'li Gülsüm Yılmaz ise Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullara işaret ederek, "Bir koli yumurta kaç lira onu söylesene? Bir ekmek kaç lira, dolar, petrol fiyatları uçmuş. Bize burada gelip bunun konusunu yapıyorsunuz." dedi.

Tekrar söz alan Şahin, "Artan maliyetler var, 'Yumurta kaç lira olmuş?' diyorsunuz. Biz otoparktan bahsediyoruz, otoparka girerken vatandaşa yumurta kolisi mi ikram ediyorsunuz, zeytin mi veriyorsunuz?" şeklinde konuştu.

AK Parti grubunun, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43'lük zam yapılmasına ilişkin aykırı teklifi oy çokluğuyla reddedilirken, gündem maddesi komisyondan geldiği gibi kabul edildi.

Gündemde yer alan Beykoz Belediyesi tarafından Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden kiralanarak 2021'de yeniden ihya edilen Hafız Mehmet Efendi Tekkesi'nin bedelsiz olarak 5 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine ofis olarak tahsis edilmesine ilişkin madde ise komisyona iade edildi.