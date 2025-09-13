Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ile Belediye Meclis Üyesi Cebeci, AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, Ak Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda, Gürzel ve Cebeci'ye parti rozetlerini taktı.

Gürzel, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve katılımcıları selamlayarak, AK Parti'nin yeni ailesi olduğunu söyledi.

AK Partililere kendisini kucakladıkları için teşekkür eden Gürzel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailem de bekliyor biliyorum. Komşularım bundan sonra hizmette sınırımız olmayacak. Beykoz'un hedefini biz de büyüteceğiz, güzel hizmetler vereceğiz. Sizlerle beraber olduğumuz için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim."

Erdoğan, Gürzel ve Cebeci ile fotoğraf çektirdi. Gürzel'in eşi ve çocuğu da fotoğraf karesinde yer aldı.