Beykoz Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Keçilik Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarılarak Poyrazköy Limanı'na emniyete alındı.

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beykoz Keçilik Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botumuzca yedeklenerek Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı

Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.