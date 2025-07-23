Beykoz Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Beykoz Keçilik Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarılarak Poyrazköy Limanı'na emniyete alındı.
Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beykoz Keçilik Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botumuzca yedeklenerek Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel