Beykoz Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Riva açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı.
Beykoz açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içinde 4 kişinin bulunduğu 9 metre boyutundaki teknenin Riva açıklarında arıza nedeniyle sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada, teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
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