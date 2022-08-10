Beykoz açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı İstanbul Beykoz açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi ekiplerce kurtarıldı. İstanbul Beykoz açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi ekiplerce kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Feneri Kabakoz mevkisinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kazazedenin, Tahlisiye-2 botunca kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi. Güncel AA / Muhammed Gencebay Gür İstanbul Güncel Haberler

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