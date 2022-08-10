Haber : Beykoz açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beykoz açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

 - Güncelleme:
Beykoz açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

İstanbul Beykoz açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul Beykoz açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Feneri Kabakoz mevkisinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kazazedenin, Tahlisiye-2 botunca kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title