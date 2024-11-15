Beykoz Açıklarında Batma Tehlikesi Geçiren Tekne Kurtarıldı
Beykoz açıklarında batma tehlikesi yaşayan 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı ve emniyetle Poyrazköy'e yanaştırıldı.
Beykoz açıklarında batma tehlikesi yaşayan ve içinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, Riva açıklarında batma tehlikesi yaşadı.
Tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Poyrazköy'e emniyetle yanaştırıldı.