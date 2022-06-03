Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık Programları akredite edildi - Haberler

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Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık Programları akredite edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Aşçılık Programları akredite edildi

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı kalitesini tescilledi, TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite edildi.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı kalitesini tescilledi, TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite edildi.

Beykent Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'nın akreditasyon başvurusu, yapılan incelemeler doğrultusunda kabul edildi. Üniversitenin ilgili programlarına Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 'turizm' alanında yetkilendirdiği tek kuruluş özelliğine sahip TURAK tarafından akreditasyon belgesi verildi. Elde edilen başarının simgesi olan akreditasyon belgesi ve plaketi TURAK ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'a takdim edildi.

"BAŞARILI BULUNDU"

TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, tüm akademik ve idari kadroyu tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Normal koşullarda Türkiye'deki okulların evrensel kriterler çerçevesinde birtakım eksiklikleri bulunuyor. Ancak Beykent Üniversitesi yapılan değerlendirmede, yapmış olduğu çalışmalarla akademik ve idari açısından son derece başarılı bulundu."


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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