Üye Girişi
Haberler

Beyinde Su Toplanması Olan Bebek Antalya'ya Sevk Edildi

Beyinde Su Toplanması Olan Bebek Antalya'ya Sevk Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da tedavi gören 1 aylık Mehmet Artun Kahraman, beyinde su toplanması tanısıyla ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Muğla'da, beyinde su toplanması tanısı ile tedavi gören 1 aylık bebek, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 1 aylık Mehmet Artun Kahraman'ın ileri tetkik ve tedavisi için Antalya'ya sevk talebinde bulunuldu.

Bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki piste inen helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel

Helikopter Antalya Hastane 3-sayfa Sağlık Güncel Bebek

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vuruyor

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Muratpaşa, Serik, Kumluca elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Çukurova, Seyhan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 20 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ayran tansiyonu düşürür mü? Nasrallah kimdir? Nasrallah hangi ülkenin, örgütün lideridir? Hizbullah Lider Nasrallah kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });