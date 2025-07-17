Beyin Kanaması Geçiren Kadın Eski Eşiyle Yeniden Evlendi

Gaziantep'te beyin kanaması nedeniyle hastaneye yatan kadın, 4 yıl önce boşandığı 31 yıllık eski eşinin desteğinden etkilenerek, tedavi gördüğü hastanede yeniden nikah masasına oturdu.

Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki Rukiye Akkaya, şubat ayında beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındı.

Beyin anjiyosu gerçekleştirilen Akkaya'nın tedavisine hastane bünyesindeki Fizik Tedavi Bölümünde devam edildi.

Bu sırada yaklaşık 4 yıl önce ayrıldığı eşinin beyin kanaması geçirdiğini öğrenen Cemal Korkmaz (57) ise hastaneye gelerek Rukiye Akkaya'ya destek oldu.

Eski eşini tedavi süreci boyunca yalnız bırakmayan Korkmaz ile Akkaya, tekrar evlilik kararı aldı. Şehir Hastanesinde düzenlenen törenle tekrar nikah masasına oturan çift, yeniden aile olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hastane yönetimi ve sağlık çalışanları da çifti yalnız bırakmadı.

İkinci baharlarını yaşıyorlar

Akkaya, gazetecilere, eşinin yanında olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Her geçen gün kendisini daha iyi hissettiğini ifade eden Akkaya, "Beni hiç yalnız bırakmadı, maddi manevi hep yanımda olmaya çalıştı. Elinden geldiği kadar bana bu süreçte yardımcı oldu. Çok mutluyum." dedi.

Korkmaz da eski eşini telefonla aradığını ancak ulaşamayınca evine gittiğini ve hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini anlatarak, "Hastalığını duyunca hemen yanına gittim. Elimden geldiğinde hiç yalnız bırakmamaya çalıştım. Tekrar evlendiğimiz için çok mutluyum." diye konuştu.

Tedaviye olumlu katkısı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Müzeyyen Günay Örkmez ise Akkaya'nın nörolojik rahatsızlığı nedeniyle fizik tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Hastanede yeniden evlenme kararı alan çifte kendilerinin de destek olduğunu anlatan Örkmez, şöyle konuştu:

"Eski eşi Cemal beyin büyük desteğini görmesi nedeniyle tekrar evlenmeye karar vermişler, hastanede tedavi süreci devam ettiği için bize bildirdiler. Biz de Başhekimimizle görüşerek nikahın hastanemizde kılınmasını kararlaştırdık ve nikahları kıydık. Biz de bu mutlu anlara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle inme hastalarında sosyal destek çok önemli, hastamızda eşinin pozitif katkısını gördük."