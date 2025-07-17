Beyin Kanaması Geçiren Kadın, Eski Eşiyle Yeniden Evlendi

Beyin Kanaması Geçiren Kadın, Eski Eşiyle Yeniden Evlendi
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Gaziantep'te beyin kanaması nedeniyle hastaneye yatırılan Rukiye Akkaya, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Cemal Korkmaz'ın desteğiyle hastanede yeniden nikah masasına oturdu.

Gaziantep'te beyin kanaması nedeniyle hastaneye yatan kadın, 4 yıl önce boşandığı 31 yıllık eski eşinin desteğinden etkilenerek, tedavi gördüğü hastanede yeniden nikah masasına oturdu.

Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki Rukiye Akkaya, şubat ayında beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındı.

Beyin anjiyosu gerçekleştirilen Akkaya'nın tedavisine hastane bünyesindeki Fizik Tedavi Bölümünde devam edildi.

Bu sırada yaklaşık 4 yıl önce ayrıldığı eşinin beyin kanaması geçirdiğini öğrenen Cemal Korkmaz (57) ise hastaneye gelerek Rukiye Akkaya'ya destek oldu.

Eski eşini tedavi süreci boyunca yalnız bırakmayan Korkmaz ile Akkaya, tekrar evlilik kararı aldı. Şehir Hastanesinde düzenlenen törenle tekrar nikah masasına oturan çift, yeniden aile olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hastane yönetimi ve sağlık çalışanları da çifti yalnız bırakmadı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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