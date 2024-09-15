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Beyin Cerrahları Van'da Buluşuyor

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Türk Nöroşirurji Derneği üyesi 130 beyin cerrahı, 20-22 Eylül tarihlerinde Van'da düzenlenecek 'Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi' etkinliğinde bir araya gelecek. Konferansta yeni gelişmeler tartışılacak ve hayvan kadavrasında kraniotomi uygulamaları gerçekleştirilecek.

Türk Nöroşirurji Derneği üyesi beyin cerrahları, Van'da düzenlenecek programda bir araya gelecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniği tarafından 20-22 eylülde düzenlenecek "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi" etkinliğinde 130 beyin cerrahı, mesleki deneyimlerini paylaşacak.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Aycan, AA muhabirine, iki gün sürecek programlarda faklı şehirlerinden 130 cerrahın bir araya geleceğini söyledi.

Anlamlı etkinliği düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aycan, şunları kaydetti:

"Beyin damar hastalıkları, aslında ölümlerin ve sakatlıkların en önemli sebeplerindendir. Tıpta sürekli gelişmeler yaşanıyor. Beyin cerrahları olarak yeni gelişmeleri, kapalı ve açık yöntemleri yaygın uyguluyoruz. Etkinliğimizde dünyadaki son gelişmeleri meslektaşlarımızla tartışıp neler yapabiliriz, onu konuşacağız. Herkes bilgisini anlatacak. Kursta hay Van kadavrasında kraniotomi uygulaması yapılacak. Kentimize aileleriyle gelecek meslektaşlarımızı tarihi ve turistlik mekanlara da götüreceğiz. Kedi Villası, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Kalesi ve Van Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Etkinliğimizi verimli bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Bize destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Kamuran Karaman ile Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Hakan'a teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

Epilepsi Etkinlik Eğitim Sağlık Güncel Eylül van

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