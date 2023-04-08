Beyin cerrahı Ali Manguoğlu ABD'nin Kansas eyaletinde yaşamını yitirdi

NEW ABD'de uzun yıllardır görev yapan beyin cerrahı Ali Manguoğlu (69), Kansas eyaletinin Salina kentinde hayatını kaybetti.

Kızı Safiye Manguoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre, 1953 İzmir doğumlu Manguoğlu, son zamanlarda ilerleyen kanser ve parkinson hastalığına yenik düştü.

Dünyaca tanınmış bir beyin cerrahı olan Dr. Manguoğlu, Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1977'de ABD'ye gelerek kariyerine Massachussets eyaletindeki Baystate Medical Center'da devam etti.

Daha sonra Kansas ve Marlyand Üniversitelerin beyin cerrahisi bölümlerinde çalışan Manguoğlu'nun, en son nöro-travma alanında bilimsel araştırmalar yaptığı bildirildi.

Safiye Manguoğlu, babası için, "8 Nisan cumartesi günü Saline'daki Gypsum Hill Mezarlığı'nda bir cenaze töreni düzenleneceğini" bilgisini paylaştı.