BEYGİAD'dan Siirt ve Mardin'deki Öğrencilere Kış Yardımı

Beylikdüzü Genç İş Adamları Derneği (BEYGİAD), Siirt ve Mardin'deki öğrencilere kışlık giyim yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Minik Kalpleri Isıtan Yürekler" temasıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin ve Siirt'in köy okullarındaki öğrencilerle bir araya gelen BEYGİAD heyeti, onlara bot, mont, atkı, bere ve oyuncak hediye dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEYGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Görmüş, çocukların geleceğe umutla bakabilmesi için sosyal projelere önem verdiklerini belirtti.

Desteklerinin devam edeceğini belirten Görmüş, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun gülümsemesi, dünyadaki en büyük mutluluktur. Bizler bu ülkenin genç iş insanları olarak sadece kendi bölgemizde değil ülkemizin dört bir yanında çocukların yanında olmayı görev biliyoruz. İyilik paylaştıkça çoğalır anlayışı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızda bu tür desteklerimizin sürekliliğini sağlamak en büyük hedefimiz."???????