Beydağ'daki yangında 2 ev hasar gördü - Haberler

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Beydağ'daki yangında 2 ev hasar gördü

AA - Turgay Konuralp - Güncel
Beydağ'daki yangında 2 ev hasar gördü

Beydağ'da bir evde çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Beydağ'da bir evde çıkan ve yan binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Adaküre Mahallesi'nde Emin Hızlı'ya ait tek katlı evde yangın çıktı. Bitişik binaya sıçrayan yangına itfaiye ekibi müdahale etti.

Söndürülen yangında Hızlı'ya ait ev kullanılamaz hale gelirken bitişik binanın çatı katı hasar gördü.

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

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